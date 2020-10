Covid: per tanti studi la clorochina funziona, ma non si può usare (Di martedì 13 ottobre 2020) Lo strano caso del farmaco antimalarico usato per il Coronavirus. Osteggiato da riviste scientifiche ed enti governativi, ottiene buoni risultati nei trial clinici. Ma costa troppo poco. E potrebbe far inceppare la macchina di Big Pharma, che sta cercando di lucrare sulla pandemia.L'ultimo studio è stato pubblicato il 20 settembre sull'International Journal of Infectious Diseases. Realizzata a livello nazionale in Olanda, l'indagine ha coinvolto 1064 pazienti Covid ricoverati in 14 ospedali. Ed è arrivato alla conclusione che, per i malati trattati con idrossiclorochina, il rischio di trasferimento in terapia intensiva per procedere alla ventilazione meccanica diminuisce del 53%.Non male. Nonostante gli studi avversi, l'ostracismo degli enti governativi, l'ostilità delle case farmaceutiche, le prese di posizione ... Leggi su panorama (Di martedì 13 ottobre 2020) Lo strano caso del farmaco antimalarico usato per il Coronavirus. Osteggiato da riviste scientifiche ed enti governativi, ottiene buoni risultati nei trial clinici. Ma costa troppo poco. E potrebbe far inceppare la macchina di Big Pharma, che sta cercando di lucrare sulla pandemia.L'ultimoo è stato pubblicato il 20 settembre sull'International Journal of Infectious Diseases. Realizzata a livello nazionale in Olanda, l'indagine ha coinvolto 1064 pazientiricoverati in 14 ospedali. Ed è arrivato alla conclusione che, per i malati trattati con idrossiclorochina, il rischio di trasferimento in terapia intensiva per procedere alla ventilazione meccanica diminuisce del 53%.Non male. Nonostante gliavversi, l'ostracismo degli enti governativi, l'ostilità delle case farmaceutiche, le prese di posizione ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid per Covid, quarantena di 10 giorni e 1 solo tampone per dirsi negativi: le nuove linee guida Il Sole 24 ORE Sicurezza sanitaria a scuola, al liceo Chiabrera di Savona adesso si entra con il badge

Un totem registrerà la presenza attraverso nome, cognome e data di nascita, inviandola automaticamente al registro di classe tramite un sistema informatico ...

Covid in Campania, De Luca striglia le Asl: «Subito nuovi posti letto operativi»

Anche se da qualche giorno la Campania ha mollato la testa della classifica nazionale dei contagi, rimane una zona ad alto rischio. Tra le regioni, tutte con nuovi contagiati, per il quarto ...

