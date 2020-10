Coronavirus, al via seconda distribuzione mascherine nelle case popolari (Di martedì 13 ottobre 2020) Milano, 13 ottobre 2020 - Al via una nuova distribuzione gratuita di circa 200mila mascherine chirurgiche destinate agli inquilini delle c ase popolari del Comune di Milano gestite da Mm . Insieme ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 13 ottobre 2020) Milano, 13 ottobre 2020 - Al via una nuovagratuita di circa 200milachirurgiche destinate agli inquilini delle c asedel Comune di Milano gestite da Mm . Insieme ...

alexbarbera : Abbiamo perso tempo: spesi solo un terzo dei fondi per l’emergenza Covid. Ancora pochi letti in terapia intensiva,… - bambinogesu : ?? Non basta usare la #mascherina. È importante: ?? posizionarla sul viso correttamente ?? evitare di toccarla con… - caterinabalivo : “Questo virus fa veramente male, usate la mascherina'. L'appello di Mattia Guarneri, 19 anni, il più giovane italia… - JakDavide : #Treviso Meno aperitivi per tutti..tutta salute, che tanto nel 90% dei casi li fanno pure male, tonnellate di Apero… - infoitsalute : Coronavirus, cambiano le disposizioni su isolamento e quarantena: senza alcun sintomo via libera dopo 21 giorni al… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus via Coronavirus, in Toscana via ai test rapidi a scuola: chi li rifiuta non torna in classe Il Tirreno D day RSU, Anief riparte dai lavoratori con assemblee in tutte le scuole

Con questo obiettivo l'Anief, con l'RSU Day di ieri, ha dato il via a un programma di assemblee nelle scuole."Inizia la mobilitazione dell'Anief, una mobilitazione che parte dalle scuole perché in ...

Cementificio Testi a rischio chiusura, presidio permanente dei 100 lavoratori

I sindacati, che da tempo ormai sono in agitazione, temono una smobilitazione, visto che “da marzo i lavoratori sono in Cigo Covid-19, saremmo dovuti ripartire ... disinvoltura con la quale vengono ...

Con questo obiettivo l'Anief, con l'RSU Day di ieri, ha dato il via a un programma di assemblee nelle scuole."Inizia la mobilitazione dell'Anief, una mobilitazione che parte dalle scuole perché in ...I sindacati, che da tempo ormai sono in agitazione, temono una smobilitazione, visto che “da marzo i lavoratori sono in Cigo Covid-19, saremmo dovuti ripartire ... disinvoltura con la quale vengono ...