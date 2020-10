Choc a Vieste | violenza sessuale in spiaggia | vittima è una turista che faceva jogging

Ultime Notizie dalla rete : Choc Vieste

Fanpage.it

Ha tentato di stuprare di una 71enne tedesca mentre faceva jogging in spiaggia a Vieste, località in provincia di Foggia. La violenza sessuale non si è consumata solo grazie alla resistenza opposta ...Inflitte pene a Giuseppe Della Malva, Vincenzo Langi e Luca Luongo. Il giudice ha sposato in pieno il quadro probatorio offerto dalla Procura e dalla Tenenza Carabinieri di Vieste ...