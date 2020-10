Chi era Carlo Acutis, morto a 15 anni per una leucemia fulminante e ora proclamato “Beato” (Di martedì 13 ottobre 2020) Un “15enne innamorato dell’Eucarestia”. Così Papa Francesco ha definito Carlo Acutis, il primo millennial ad essere proclamato “Beato“. La cerimonia si è tenuta sabato scorso ad Assisi, dove il cardinale Agostino Vallini ha letto la Lettera Apostolica con la quale Papa Francesco ha iscritto nel numero dei Beati “il venerabile Servo di Dio”. Ma chi era Carlo Acutis e perché è stato proclamato “Beato”? Carlo Acutis, milanese classe 1991, è morto nel 2006 – a soli 15 anni – per una leucemia fulminante. Fin dalla tenera età imparò da autodidatta a usare Internet come mezzo per ... Leggi su tpi (Di martedì 13 ottobre 2020) Un “15enne innamorato dell’Eucarestia”. Così Papa Francesco ha definito, il primo millennial ad essere“Beato“. La cerimonia si è tenuta sabato scorso ad Assisi, dove il cardinale Agostino Vallini ha letto la Lettera Apostolica con la quale Papa Francesco ha iscritto nel numero dei Beati “il venerabile Servo di Dio”. Ma chi erae perché è stato“Beato”?, milanese classe 1991, ènel 2006 – a soli 15– per una. Fin dalla tenera età imparò da autodidatta a usare Internet come mezzo per ...

