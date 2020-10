(Di martedì 13 ottobre 2020) «Voto a favore di Cvc? Molto positivo, era la scelta migliore da fare. Ora va avanti a trattare in esclusiva con Cvc pere definiremo l’offerta». Lo ha detto il presidente del Torino Urbanoal termine dell’assemblea della Lega Serie A. «È una cosa molto importante perché, al di là dell’immissione di … L'articolosu Cvc: «l’offerta» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

MarcoR222 : RT @CalcioFinanza: #Cairo su #Cvc: «Entro quattro settimane definiamo l’offerta» - sportli26181512 : #Governance #Notizie Cairo su Cvc: «Entro quattro settimane definiamo l’offerta»: «Voto a favore di Cvc? Molto posi… - CalcioFinanza : #Cairo su #Cvc: «Entro quattro settimane definiamo l’offerta» -

Ultime Notizie dalla rete : Cairo Cvc

Calcio e Finanza

ROMA- L'assemblea di Lega Serie A, presieduta da Paolo Dal Pino, ha scelto oggi l'offerta di Cvc, Advent e Fsi per rilevare una quota (10 per cento) della Newco dei diritti tv. A votare a favore sono ...La Lega si proietta nel futuro. Nell’assemblea di martedì , i club di serie A hanno dato l’esclusiva alla cordata formata da Cvc con Advent e Fsi per creare la media company con la Confindustria del p ...