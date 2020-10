Brescia, sei squadre in quarantena nel calcio dilettantistico (Di martedì 13 ottobre 2020) Brutte notizie per il calcio dilettantistico della provincia di Brescia, dove già sei squadre sono state messe in quarantena in seguito ad alcuni casi di Covid-19 emersi all’interno dei gruppi squadra. In ogni occasione la positività è stata ovviamente segnalata all’Ats che ha prontamente emesso i provvedimenti di isolamento fiduciario per tutti i contatti stretti dei contagiati. Le squadre coinvolte ovviamente non potranno scendere in campo nei prossimi impegni dei rispettivi campionati a gironi: una stagione che si complica quando in alcuni casi deve ancora cominciare. Leggi su sportface (Di martedì 13 ottobre 2020) Brutte notizie per ildella provincia di, dove già seisono state messe inin seguito ad alcuni casi di Covid-19 emersi all’interno dei gruppi squadra. In ogni occasione la positività è stata ovviamente segnalata all’Ats che ha prontamente emesso i provvedimenti di isolamento fiduciario per tutti i contatti stretti dei contagiati. Lecoinvolte ovviamente non potranno scendere in campo nei prossimi impegni dei rispettivi campionati a gironi: una stagione che si complica quando in alcuni casi deve ancora cominciare.

