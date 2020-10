Aumentano i ricoveri in terapia intensiva Quarantena di 10 giorni per chi è asintomatico

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Gimbe: aumentano casi e ricoveri, male 7 Regioni #coronavirusitalia - Tg3web : Aumentano ancora i contagi da coronavirus. Più di 4000 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Cresce anche il numero dei r… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: AUMENTANO I RICOVERI 'Iniziano ad emergere differenze regionali rilevanti” sulla percentuale dei casi ospedalizzati.… - Tranviereincaz1 : RT @fattoquotidiano: AUMENTANO I RICOVERI 'Iniziano ad emergere differenze regionali rilevanti” sulla percentuale dei casi ospedalizzati.… - fattoquotidiano : AUMENTANO I RICOVERI 'Iniziano ad emergere differenze regionali rilevanti” sulla percentuale dei casi ospedalizzat… -

Ultime Notizie dalla rete : Aumentano ricoveri

I ricoverati, che sono positivi al Covid, in tutto il territorio veronese, sono in aumento in questa settimana: 47 negli ospedali (37 in reparto e 10 in terapia intensiva). Tra gli altri casi di ...Siamo a 4826 positivi nell'Isola, più che a marzo. Con 109 contagi a Palermo, 20 nuovi ricoveri, 14 guariti e 3 decessi: tre uomini di 83, 70 e 56 anni. Si corre ai ripari. Con l'aumento dei posti ...