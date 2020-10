Andrea Damante sta male: un dolore cronico non gli lascia pace (Di martedì 13 ottobre 2020) Questo articolo . Andrea Damante ha raccontato sui social di alcuni problemi di salute che si trascina da un pò di tempo. Ecco di che cosa si tratta. Fa preoccupare tutti i suoi fan Andrea Damante raccontando sui social di un problema di salute cronico che avrebbe da qualche tempo. Damante in particolare è noto negli ultimi anni … Leggi su youmovies (Di martedì 13 ottobre 2020) Questo articolo .ha raccontato sui social di alcuni problemi di salute che si trascina da un pò di tempo. Ecco di che cosa si tratta. Fa preoccupare tutti i suoi fanraccontando sui social di un problema di saluteche avrebbe da qualche tempo.in particolare è noto negli ultimi anni …

Lollysma : RT @rebecca_ame: Zelletta: Il pubblico mi vuole bene e devo ringraziare Natalia per questo Manco fosse Andrea Damante con Giulia de Lelli… - LaviniaVentanni : RT @rebecca_ame: Zelletta: Il pubblico mi vuole bene e devo ringraziare Natalia per questo Manco fosse Andrea Damante con Giulia de Lelli… - quu__eenF : ANDREA ti posso dire che fino ad ora, stai facendo sulle figuracce sai? stanno votando solo le bimbe tue di 13anni.… - Marikap28 : RT @rebecca_ame: Zelletta: Il pubblico mi vuole bene e devo ringraziare Natalia per questo Manco fosse Andrea Damante con Giulia de Lelli… - rebecca_ame : Zelletta: Il pubblico mi vuole bene e devo ringraziare Natalia per questo Manco fosse Andrea Damante con Giulia d… -