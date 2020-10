Via libera definitivo della Camera al dl Agosto. FI, Lega e FdI protestano (Di lunedì 12 ottobre 2020) AGI - Via libera definitivo della Camera al decreto Agosto. I voti favorevoli sono stati 265, 180 i contrari e 2 astenuti. Il provvedimento, che contiene misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, diventa legge. In mattinata il governo ha incassato la fiducia posta sul decreto, con 294 sì. Il Partito democratico ha votato a favore. "Sappiamo che il Paese sta soffrendo e vanno date le risposte che i cittadini si aspettano: dalla proroga della Naspi e delle scadenze fiscali, allo stop ai licenziamenti" e per questo il Pd conferma la fiducia all'esecutivo votando a favore sul decreto Agosto, afferma Claudio Borghi che bolla come “irresponsabile” il comportamento di “coloro che continuano con la retorica ... Leggi su agi (Di lunedì 12 ottobre 2020) AGI - Viaal decreto. I voti favorevoli sono stati 265, 180 i contrari e 2 astenuti. Il provvedimento, che contiene misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, diventa legge. In mattinata il governo ha incassato la fiducia posta sul decreto, con 294 sì. Il Partito democratico ha votato a favore. "Sappiamo che il Paese sta soffrendo e vanno date le risposte che i cittadini si aspettano: dalla prorogaNaspi e delle scadenze fiscali, allo stop ai licenziamenti" e per questo il Pd conferma la fiducia all'esecutivo votando a favore sul decreto, afferma Claudio Borghi che bolla come “irresponsabile” il comportamento di “coloro che continuano con la retorica ...

