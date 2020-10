Via Laurentina, scontro frontale tra due auto: non ce l’ha fatta il bimbo di 7 anni, è morto dopo 2 giorni di agonia (Di lunedì 12 ottobre 2020) Non ce l’ha fatta il bambino di 7 anni che, mercoledì scorso, è rimasto coinvolto in un brutto incidente stradale sulla via Laurentina, al chilometro 14,500, tra Roma e Pomezia. A scontrarsi frontalmente nel pomeriggio due auto con a bordo due persone adulte e un bimbo di 7 anni. Troppo gravi le ferite riportate, il piccolo non ce l’ha fatta ed è deceduto dopo due giorni di agonia, venerdì 9 ottobre, al Policlinico Gemelli. Sul posto, al momento dell’incidente, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Roma per estrarre dalle lamiere i passeggeri, le forze dell’ordine e gli agenti della polizia locale del IX Gruppo Eur. Via ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 12 ottobre 2020) Non ce l’hail bambino di 7che, mercoledì scorso, è rimasto coinvolto in un brutto incidente stradale sulla via, al chilometro 14,500, tra Roma e Pomezia. A scontrarsi frontalmente nel pomeriggio duecon a bordo due persone adulte e undi 7. Troppo gravi le ferite riportate, il piccolo non ce l’haed è decedutoduedi, venerdì 9 ottobre, al Policlinico Gemelli. Sul posto, al momento dell’incidente, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Roma per estrarre dalle lamiere i passeggeri, le forze dell’ordine e gli agenti della polizia locale del IX Gruppo Eur. Via ...

