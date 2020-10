“Tutti parlano di Jamie”: dramma musicale LGBT (Di lunedì 12 ottobre 2020) Una delle foto ufficiali tratta dal nuovo musical drammatico LGBT sul personaggio di Jamie New-photo credits: webTutti parlano di Jamie: la trama “Tutti parlano di Jamie” è l’attesissimo drammatico musical LGBT che vede al centro della storia il personaggio di Jamie New, sedicenne residente a Sheffield, classico quartiere di case popolari, con una passione: vuole diventare una Drag Queen! Una foto di scena del nuovo drama LGBT “Tutti parlano di Jamie”-photo credits: webChi è il protagonista? La storia del personaggio, interpretato da Max Harwood, è drammatica e allo stesso tempo un messaggio di forza e coraggio per molti coetanei. Jamie deve superare diverse avversità, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 12 ottobre 2020) Una delle foto ufficiali tratta dal nuovo musicalticosul personaggio di Jamie New-photo credits: webTuttidi Jamie: la trama “Tuttidi Jamie” è l’attesissimotico musicalche vede al centro della storia il personaggio di Jamie New, sedicenne residente a Sheffield, classico quartiere di case popolari, con una passione: vuole diventare una Drag Queen! Una foto di scena del nuovo drama“Tuttidi Jamie”-photo credits: webChi è il protagonista? La storia del personaggio, interpretato da Max Harwood, ètica e allo stesso tempo un messaggio di forza e coraggio per molti coetanei. Jamie deve superare diverse avversità, ...

