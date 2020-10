Traffico Roma del 12-10-2020 ore 10:00 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Luceverde Roma Ben ritrovati l’ascolto in studio Daniele guerrisi ancora molto trafficate tutte le principali vie consolari in entrata verso il centro città sulla via Cassia code incidente tra Isola Farnese loggiata all’altezza di via Agostino scali proseguendo verso il centro altre code a tratti cena via dei Due Ponti analoga situazione sulla via Flaminia coda partire raccordo cena viale di Tor di Quinto incolonnamenti anche sulla via Salaria da Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe andiamo sul tratto Urbano della Roma L’Aquila code da Portonaccio al bivio per la tangenziale proseguendo sulla tangenziale verso lo stadio Olimpico code a tratti dalla Nomentana via dei Campi Sportivi incolonnamenti anche verso San Giovanni l’altezza della rampa di ingresso per la 24 e poi tra San Lorenzo e viale Castrense incide ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 12 ottobre 2020) LuceverdeBen ritrovati l’ascolto in studio Daniele guerrisi ancora molto trafficate tutte le principali vie consolari in entrata verso il centro città sulla via Cassia code incidente tra Isola Farnese loggiata all’altezza di via Agostino scali proseguendo verso il centro altre code a tratti cena via dei Due Ponti analoga situazione sulla via Flaminia coda partire raccordo cena viale di Tor di Quinto incolonnamenti anche sulla via Salaria da Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe andiamo sul tratto Urbano dellaL’Aquila code da Portonaccio al bivio per la tangenziale proseguendo sulla tangenziale verso lo stadio Olimpico code a tratti dalla Nomentana via dei Campi Sportivi incolonnamenti anche verso San Giovanni l’altezza della rampa di ingresso per la 24 e poi tra San Lorenzo e viale Castrense incide ...

sedicizero : RT @biif: @yuyuwilma10 @lucabattanta @editoreruggeri La Roma L'Aquila dalla tangenziale in poi è sempre stata bloccata sia in entrata che i… - PLRomaCapitale : #Roma - Via Portuense - #Traffico rallentato causa olio sull'asfalto altezza Via del Casaletto - PLRomaCapitale : #Roma - Viale dello Scalo S. Lorenzo - #Traffico rallentato causa #incidente in direzione Tangenziale Est - lucabattanta : RT @biif: @yuyuwilma10 @lucabattanta @editoreruggeri La Roma L'Aquila dalla tangenziale in poi è sempre stata bloccata sia in entrata che i… - PLRomaCapitale : #traffico #Roma - Via Casilina - #Incidente altezza Via Graniti in direzione Roma Centro -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 12-10-2020 ore 09:00 - RomaDailyNews RomaDailyNews Frosinone. Sgominata un’associazione a delinquere per traffico di stupefacenti

Dalle prime luci dell’alba, la Polizia di Stato di Frosinone coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, sta eseguendo numerose misure cautelari personali nei confronti di appartenenti ...

Incidente sulla Palermo-Mazara, così il Tir ha invaso la carreggiata e bloccato il traffico

Incidente stradale questa mattina sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo nei pressi di via Belgio a Palermo. Coinvolti un mezzo pesante e un’auto. Il sinistro sta causando forti ripercussioni sul traffico ...

