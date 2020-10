Tom Parker: cantante affetto da tumore al cervello, shock per i fan (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il cantante dei The Wanted Tom Parker ha condiviso una notizia orribile che ha sconcertato i fan. I medici gli hanno diagnosticato un tumore al cervello inoperabile. La storia shock di Tom Parker Il 32enne e sua moglie Kelsey sono genitori di una bambina e ora aspettano il loro secondo figlio, un maschio. La notizia ha dunque guastato la felicità familiare. Tom ha raccontato della sua diagnosi scioccante. Dovrà iniziare la radioterapia e la chemioterapia per cercare di prolungare la sua vita, visto che non si può operare. Ha scoperto del brutto male dopo una vacanza a Norwich durante l’estate, quando ha sofferto per settimane di convulsioni inspiegabili. Dopo aver fatto dei test, i medici gli hanno dato la notizia che aveva un ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ildei The Wanted Tomha condiviso una notizia orribile che ha sconcertato i fan. I medici gli hanno diagnosticato unalinoperabile. La storiadi TomIl 32enne e sua moglie Kelsey sono genitori di una bambina e ora aspettano il loro secondo figlio, un maschio. La notizia ha dunque guastato la felicità familiare. Tom ha raccontato della sua diagnosi scioccante. Dovrà iniziare la radioterapia e la chemioterapia per cercare di prolungare la sua vita, visto che non si può operare. Ha scoperto del brutto male dopo una vacanza a Norwich durante l’estate, quando ha sofferto per settimane di convulsioni inspiegabili. Dopo aver fatto dei test, i medici gli hanno dato la notizia che aveva un ...

