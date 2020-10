Terapie intensive, abbiamo perso tempo prezioso, l’aumento dei posti è in ritardo (Di lunedì 12 ottobre 2020) Secondo un modello elaborato dall’Università Cattolica la saturazione dei reparti di terapia intensiva sarebbe, ad oggi, del 7,4%. Eppure i contagi crescono velocemente, e l’aumento dei posti letto previsto da tutte le regioni è in netto ritardo. Con l’aumento dei contagi registrato negli ultimi giorni, l’attenzione è tornata inevitabilmente a concentrarsi sulla tenuta del nostro … L'articolo Terapie intensive, abbiamo perso tempo prezioso, l’aumento dei posti è in ritardo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 12 ottobre 2020) Secondo un modello elaborato dall’Università Cattolica la saturazione dei reparti di terapia intensiva sarebbe, ad oggi, del 7,4%. Eppure i contagi crescono velocemente, e l’aumento deiletto previsto da tutte le regioni è in netto. Con l’aumento dei contagi registrato negli ultimi giorni, l’attenzione è tornata inevitabilmente a concentrarsi sulla tenuta del nostro … L'articolo, l’aumento deiè inproviene da leggilo.org.

