Si inventa un’aggressione omofoba per apparire in TV La rabbia della D’Urso con l’influencer Iconize

Leggi su nonsolo.tv

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Avrebbe completamente simulato un’aggressioneutilizzando un surgelato per procurarsi un livido in faccia. Il motivo? Cercare visibilità per sperare di essere invitato in televisione. Marco Ferrero, un influencer meglio noto come, ha scelto di non partecipare al programma di Barbara D’Urso, “Live – Non è la D’Urso”, in onda come sempre di domenica pomeriggio su Canale 5. Stando a quanto rivelato dalla conduttrice,avrebbe scelto di disertare la trasmissione perchè il suo inganno era stato ormai scoperto. Per farla breve, un’ex amica dell’influencer, Soleil Sorge, avrebbe confessato che il racconto diera di fatto un’invenzione. “Ho letto i messaggi tra Soleil ee sono assolutamente ...