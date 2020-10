"Sei un populista, non sei un vero cristiano". Saviano spara a zero su Salvini (Di lunedì 12 ottobre 2020) Mariangela Garofano Ancora una volta Roberto Saviano è tornato a parlare di migranti, additando Salvini come colui che "ostacola l'accoglienza" Passa il tempo ma l’ossessione di Roberto Saviano nei confronti di Matteo Salvini resta. E dopo alcuni tweet sulla spinosa questione dei migranti, lo scrittore partenopeo torna ad inveire contro il leader del Carroccio, accusandolo addirittura di non essere un vero cristiano. Dopo l'accusa di aver "organizzato uno show a Catania", durante il processo a carico del leghista, l'autore si è "innalzato" al ruolo di "ufficiale giudicante", tirando ancora una volta in ballo le politiche migratorie. Matteo Salvini è solito esternare la sua fede cattolica, mostrando il tanto chiacchierato rosario in ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 12 ottobre 2020) Mariangela Garofano Ancora una volta Robertoè tornato a parlare di migranti, additandocome colui che "ostacola l'accoglienza" Passa il tempo ma l’ossessione di Robertonei confronti di Matteoresta. E dopo alcuni tweet sulla spinosa questione dei migranti, lo scrittore partenopeo torna ad inveire contro il leader del Carroccio, accusandolo addirittura di non essere un. Dopo l'accusa di aver "organizzato uno show a Catania", durante il processo a carico del leghista, l'autore si è "innalzato" al ruolo di "ufficiale giudicante", tirando ancora una volta in ballo le politiche migratorie. Matteoè solito esternare la sua fede cattolica, mostrando il tanto chiacchierato rosario in ...

Ultime Notizie dalla rete : Sei populista "Sei un populista, non sei un vero cristiano". Saviano spara a zero su Salvini il Giornale "Sei un populista, non sei un vero cristiano". Saviano spara a zero su Salvini

che si è poi lanciato in un'analisi critica della gestione dell'emergenza Covid da parte del presidente degli Stati Uniti. Non può dirsi cristiano chi ha ostacolato l'accoglienza, chi chiama invasori ...

che si è poi lanciato in un'analisi critica della gestione dell'emergenza Covid da parte del presidente degli Stati Uniti. Non può dirsi cristiano chi ha ostacolato l'accoglienza, chi chiama invasori ...