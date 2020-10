Rock in Roma, Gazzelle nella line up dell’edizione 2021 (22/7, Ippodromo delle Capannelle) (Di lunedì 12 ottobre 2020) nella line up Rock IN Roma arriva Gazzelle! Il cantautore sarà in concerto il 22 luglio 2021 all’Ippodromo delle Capannelle, tappa Romana del tour “Gazzelle 2021”. I biglietti sono disponibili online su RockinRoma.com e ticketone.it dalle ore 11:00 di mercoledì 14 ottobre e in tutti i punti vendita Ticketone dalle ore 11:00 di lunedì 19 ottobre. Dopo il successo ottenuto con “Destri” (Maciste Dischi/Artist First), singolo disponibile dal 25 settembre, Gazzelle annuncia i due live di “Gazzelle ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 12 ottobre 2020)upINarriva! Il cantautore sarà in concerto il 22 luglioall’, tappana del tour “”. I biglietti sono disponibili onsuin.com e ticketone.it dalle ore 11:00 di mercoledì 14 ottobre e in tutti i punti vendita Ticketone dalle ore 11:00 di lunedì 19 ottobre. Dopo il successo ottenuto con “Destri” (Maciste Dischi/Artist First), singolo disponibile dal 25 settembre,annuncia i due live di “...

Gazzelle torna dal vivo nel 2021: annunciati due concerti a Milano e Roma

Sono state annunciati due nuovi concerti che Gazzelle terrà nell’estate 2021 a Milano e Roma. L’artista si esibirà il 16 luglio 2021 al Milano Summer Festival, presso l’Ippodromo Snai San Siro, e poi, ...

