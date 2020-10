Rc auto e regole contratto base 2020: quali sono le novità? (Di lunedì 12 ottobre 2020) Rc auto e regole contratto base 2020: quali sono le novità? Novità interessanti in tema di Rc auto, con l’introduzione delle regole del cosiddetto contratto-base. Infatti, da pochi giorni si è sbloccato uno strumento, previsto fin dal 2012, per aiutare gli automobilisti assicurati ad individuare la polizza Rc auto più conveniente per le loro esigenze. Il ministero dello Sviluppo economico ha così fissato – con il decreto ministeriale n. 54 dell’11 marzo, pubblicato il 17 giugno – il citato contratto base, che permette di rendere omogenei i confronti e far scattare il nuovo ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 12 ottobre 2020) Rcle novità? Novità interessanti in tema di Rc, con l’introduzione delledel cosiddetto. Infatti, da pochi giorni si è sbloccato uno strumento, previsto fin dal 2012, per aiutare glimobilisti assicurati ad individuare la polizza Rcpiù conveniente per le loro esigenze. Il ministero dello Sviluppo economico ha così fissato – con il decreto ministeriale n. 54 dell’11 marzo, pubblicato il 17 giugno – il citato, che permette di rendere omogenei i confronti e far scattare il nuovo ...

paolofcm : @F1 Con un’auto costruita in base a regole fatte su misura - moltovintage : Ma chi scrive le regole?Mentre prendono le loro auto blu hanno mai fatto una #corsa? Così riempiamo gli ospedali d… - hamakabi : @MarcoGranelliMI @paola_demicheli Mi auguro che parte di quei soldi vengano investiti per far rispettare le regole.… - Neroisfucked : @0_emissioni @Corriere il senso è che molte persone pensano che coi mezzi NON a motore (o comunque senza l'auto) so… - LRossi82 : @Claudiano1979 @GallozziMrita @GiusiFasano Infatti per il fumo passivo sono state introdotte delle regole proprio s… -

Ultime Notizie dalla rete : auto regole Le regole anti Covid per viaggiare in auto: Autunno 2020 Facile.it Di chi è la colpa in caso di incidente causato dall’apertura dello sportello?

Quando si è alla guida, ci sono una serie di comportamenti cui bisogna stare molto attenti, in quanto potenziale fonte di danni. Uno di essi è, ...

Buona la prima per Sant’Angelo in Vado Grande partecipazione e rispetto delle regole

Sant’Angelo in Vado (PU)– La 57^ Mostra Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato delle Marche di Sant’Angelo in Vado ha alzato il sipario con uno spettacolo mozzafiato, sempre nel segno della sicurezza e ...

Quando si è alla guida, ci sono una serie di comportamenti cui bisogna stare molto attenti, in quanto potenziale fonte di danni. Uno di essi è, ...Sant’Angelo in Vado (PU)– La 57^ Mostra Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato delle Marche di Sant’Angelo in Vado ha alzato il sipario con uno spettacolo mozzafiato, sempre nel segno della sicurezza e ...