Quantum Break su PC può finalmente girare in 4K/Ultra e 60FPS (Di lunedì 12 ottobre 2020) Quantum Break è uno dei giochi più belli da vedere su PC. Quando è uscito, il titolo di Remedy ha letteralmente distrutto ogni GPU di fascia alta disponibile sul mercato. Tuttavia, sembra che ora possiamo finalmente eseguire il gioco in 60FPS costanti in 4K/Ultra.Per ottenere queste performance, Bang4BuckPC Gamer ha utilizzato una NVIDIA GeForce RTX 3090. Bang4BuckPC Gamer ha anche utilizzato la versione Steam / DX11 di Quantum Break, che gira più velocemente della versione Windows Store.Come possiamo vedere nel video più in basso, NVIDIA GeForce RTX 3090 è stata in grado di spingere un'esperienza costante a 60 fps. Durante gli scontri a fuoco, ci sono stati alcuni cali, tuttavia il framerate è sempre sopra i 60 fps.

