'Pronti a restrizioni mirate, per evitare quelle totali' (Di lunedì 12 ottobre 2020) Balzo nei contagi, i commercianti dicono no al coprifuoco: 'Non vogliamo pagare tutti per 'malamovida'' 12 ottobre 2020 'Dobbiamo essere Pronti a eventuali restrizioni molto mirate per cercare di ... Leggi su bolognatoday (Di lunedì 12 ottobre 2020) Balzo nei contagi, i commercianti dicono no al coprifuoco: 'Non vogliamo pagare tutti per 'malamovida'' 12 ottobre 2020 'Dobbiamo esserea eventualimoltoper cercare di ...

msn_italia : Bonaccini: 'Pronti a restrizioni mirate per evitare un nuovo lockdown' - rep_bologna : Bonaccini: 'Pronti a restrizioni mirate per evitare un nuovo lockdown' [aggiornamento delle 15:55] - dadoRiccardo : RT @DiDimiero: Basta con le anticipazioni sulle prossime restrizioni anti coronavirus. Fanno filtrare indiscrezioni per vedere l'effetto ch… - DiDimiero : Basta con le anticipazioni sulle prossime restrizioni anti coronavirus. Fanno filtrare indiscrezioni per vedere l'e… - Deborah97527544 : @matteorenzi la verità e’che ancora non si sono, non vi siete fatti trovare pronti e scaricate sui cittadini la vs… -

Ultime Notizie dalla rete : Pronti restrizioni "Pronti a restrizioni mirate, per evitare quelle totali" BolognaToday Sanzioni contro la Russia per il caso Navalny, l'Ue trova l’accordo

BRUXELLES. Russia e Bielorussia non fanno più così paura. I ministri degli Esteri degli Stati membri dell’Ue rompono indugi e infrangono tabù, raggiungendo l’intesa politica che apre la strada a sanzi ...

VERSO QUARANTENA DI 10 GIORNI E UN SOLO TAMPONE

ROMA – Chiusura dei bar e ristoranti alle 24, divieto di vendere alcolici da asporto dopo le 22 e stop alle soste per i cittadini di fronte ai locali pubblici a partire dalle 21. Le nuove possibili re ...

BRUXELLES. Russia e Bielorussia non fanno più così paura. I ministri degli Esteri degli Stati membri dell’Ue rompono indugi e infrangono tabù, raggiungendo l’intesa politica che apre la strada a sanzi ...ROMA – Chiusura dei bar e ristoranti alle 24, divieto di vendere alcolici da asporto dopo le 22 e stop alle soste per i cittadini di fronte ai locali pubblici a partire dalle 21. Le nuove possibili re ...