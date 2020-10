Paul Scholes diventa proprietario di un club inglese (Di lunedì 12 ottobre 2020) L'ex calciatore del Manchester United Paul Scholes ha rilevato il Salford City, secondo la BBC. L'ex centrocampista è diventato l'allenatore ad interim della squadra in seguito alle dimissioni del precedente mentore Graham Alexander. Allo stesso tempo, Scholes è comproprietario del club. Il Salford City milita in Football League Two, la quarta divisione inglese, dove dopo cinque turni è quinto in classifica con 9 punti. Insieme a Scholes, Salford City è di proprietà di altri illustri ex calciatori dell'accademia del Manchester United: Nicky Butt, Ryan Giggs, Gary e Phil Neville, così come David Beckham, che ha acquisito una partecipazione nel club lo scorso gennaio. Allo stesso tempo, il ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 12 ottobre 2020) L'ex calciatore del Manchester Unitedha rilevato il Salford City, secondo la BBC. L'ex centrocampista èto l'allenatore ad interim della squadra in seguito alle dimissioni del precedente mentore Graham Alexander. Allo stesso tempo,è comdel. Il Salford City milita in Football League Two, la quarta divisione, dove dopo cinque turni è quinto in classifica con 9 punti. Insieme a, Salford City è di proprietà di altri illustri ex calciatori dell'accademia del Manchester United: Nicky Butt, Ryan Giggs, Gary e Phil Neville, così come David Beckham, che ha acquisito una partecipazione nello scorso gennaio. Allo stesso tempo, il ...

