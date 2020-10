Miriam Leone, tutta tutta. Niente niente indosso, stavolta lo ha fatto. “Lo stavamo aspettando” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Sicuramente possiede un fascino d’altri tempi. Miriam Leone riesce ad esprimere la propria vanità, incantando chiunque, pur non sfociando nella superficialità che affligge questo presente. L’attrice si concede poco ai riflettori, i paparazzi l’ambiscono quasi fosse una creatura rara. Poi, improvvisamente, quando meno te lo aspetti, lei riemerge in tutta la sua bellezza su Instagram. Sembra quasi un gioco, quello tra la bella sicula e i suoi tanti ammiratori. Come tutti ormai sapranno Miriam Leone ha trovato l’amore. La cronaca rosa stava cercando di carpire informazioni sulla sua sfera sentimentale da molto tempo. Il suo nome è Paolo Carullo, manager finanziario e musicista. Una volta appresa tale notizia il gossip si è sbizzarrito ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 12 ottobre 2020) Sicuramente possiede un fascino d’altri tempi.riesce ad esprimere la propria vanità, incantando chiunque, pur non sfociando nella superficialità che affligge questo presente. L’attrice si concede poco ai riflettori, i paparazzi l’ambiscono quasi fosse una creatura rara. Poi, improvvisamente, quando meno te lo aspetti, lei riemerge inla sua bellezza su Instagram. Sembra quasi un gioco, quello tra la bella sicula e i suoi tanti ammiratori. Come tutti ormai saprannoha trovato l’amore. La cronaca rosa stava cercando di carpire informazioni sulla sua sfera sentimentale da molto tempo. Il suo nome è Paolo Carullo, manager finanziario e musicista. Una volta appresa tale notizia il gossip si è sbizzarrito ...

DonPiricoddi : RT @VincenzoOrab96: #BestWomaninUniverse domani seconda semifinale: Bar Rafaeli vs Miriam Leone @DonPiricoddi - VincenzoOrab96 : #BestWomaninUniverse domani seconda semifinale: Bar Rafaeli vs Miriam Leone @DonPiricoddi - DonPiricoddi : RT @VincenzoOrab96: Miriam Leone alle semifinali @DonPiricoddi - VincenzoOrab96 : Miriam Leone alle semifinali @DonPiricoddi - fyrewinter : Saranno le foto di Lino con gli occhiali che mi danno il Potter vibe ma lui e Miriam Leone mi danno forte old James e Lily Potter energy -