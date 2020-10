Massimo Mauro: “Bernardeschi come Zambrotta, devastante se parte da dietro” (Di lunedì 12 ottobre 2020) “Bernardeschi alla Zambrotta soluzione praticabile? Assolutamente sì e la condivido. Se parte da metà campo Federico è un giocatore normale, se parte da dietro può essere devastante. E poi Alex Sandro non mi ha mai convinto del tutto, da terzino sinistro Bernardeschi avrebbe una grande chance“. Queste sono le recenti dichiarazioni di Massimo Mauro, ex calciatore e attuale opinionista di Sky Sport, in merito al futuro ruolo di Federico Bernadeschi nella nuova Juventus di Andrea Pirlo. Mauro ha considerato il rendimento in calando di Alex Sandro, titolarissimo con Allegri e Sarri, pensando a una soluzione difensiva per l’ex giovane leader della Fiorentina, come riportato dalle colonne di Tuttosport. Leggi su sportface (Di lunedì 12 ottobre 2020) “Bernardeschi allasoluzione praticabile? Assolutamente sì e la condivido. Seda metà campo Federico è un giocatore normale, seda dietro può essere. E poi Alex Sandro non mi ha mai convinto del tutto, da terzino sinistro Bernardeschi avrebbe una grande chance“. Queste sono le recenti dichiarazioni di, ex calciatore e attuale opinionista di Sky Sport, in merito al futuro ruolo di Federico Bernadeschi nella nuova Juventus di Andrea Pirlo.ha considerato il rendimento in calando di Alex Sandro, titolarissimo con Allegri e Sarri, pensando a una soluzione difensiva per l’ex giovane leader della Fiorentina,riportato dalle colonne di Tuttosport.

