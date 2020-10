La BCE sperimenta la Moneta Unica Europea Digitale

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Quali sono i vantaggi e i rischi della? La BCE, Banca Centrale, inizierà are una versionedellanel corso di una consultazione pubblica, un passo importante verso l’introduzione di questa tecnologia. “L’Euro appartiene agli europei e la nostra missione è essere i guardiani della“, ha affermato la presidente della BCE, Christine Lagarde, quando la BCE ha pubblicato uno studio sui vantaggi e gli svantaggi dell’introduzione di una valuta. “Il nostro ruolo è garantire la fiducia nel denaro. Ciò significa che dobbiamo assicurarci che l’euro sia ...

Euro digitale: appuntamento importante oggi 12 ottobre. La BCE sta per attivare una consultazione pubblica sulla valuta elettronica comunitaria. La digitalizzazione della finanza diventa cruciale anch ...Dopo anni dove la politica monetaria dominava, oggi il testimone passa alla politica fiscale. Sia per la crescita economica e sia per un aumento del tasso inflazione. La massa monetaria (M3) parla chi ...