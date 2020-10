Kyle Chandler affianca Jason Momoa in Slumberland

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 12 ottobre 2020) L'attoreChander sarà protagonista, accanto a, del filmprodotto per Netflix.affiancherànel film, prodotto per Netflix e diretto dal regista Francis Lawrence. Il progetto sarà prodotto da Chernin Entertainment e per ora non sono stati svelati i dettagli della trama.sarà coinvolto come star e produttore del lungometraggio che viene descritto come ispirato a Little Nemo: Adventures indi Winsor McCay.farà parte del cast insieme a Chris O'Dowd e Marlow Barkley. Tra i recenti progetti in cui ha recitato ...