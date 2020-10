In Campania gli stessi positivi della Lombardia (662) ma con la metà dei tamponi (Di lunedì 12 ottobre 2020) L’Unità di crisi della Regione Campania ha diramato i dati dei contagi delle ultime 24 ore. I positivi sono 662 su 7405 tamponi effettuati. I guariti sono invece 130. Dunque, per il discorso fatto da De Luca nei giorni scorsi, quando ha paventato il lockdown se ci trovassimo con lo scarto di 800 tra positivi e guariti, oggi siamo ben lontani dalla possibile chiusura della Campania. La differenza tra positivi e guariti, infatti, è 532. Non si conta nessun morto nelle ultime 24 ore, ma un dato preoccupante c’è ed è quello relativo ai posti letto occupati in terapia intensiva. Ieri erano 61, oggi sono 65. Il totale dei posti letto in terapia intensiva, nella nostra regione, è di 110. Al momento ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 12 ottobre 2020) L’Unità di crisiRegioneha diramato i dati dei contagi delle ultime 24 ore. Isono 662 su 7405effettuati. I guariti sono invece 130. Dunque, per il discorso fatto da De Luca nei giorni scorsi, quando ha paventato il lockdown se ci trovassimo con lo scarto di 800 trae guariti, oggi siamo ben lontani dalla possibile chiusura. La differenza trae guariti, infatti, è 532. Non si conta nessun morto nelle ultime 24 ore, ma un dato preoccupante c’è ed è quello relativo ai posti letto occupati in terapia intensiva. Ieri erano 61, oggi sono 65. Il totale dei posti letto in terapia intensiva, nella nostra regione, è di 110. Al momento ...

