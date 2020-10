Il governo va in tilt sulle feste private. Il nuovo Dpcm di Conte già fa acqua (Di lunedì 12 ottobre 2020) governo in confusione totale sul nuovo Dcpm e sulle misure di contrasto al coronavirus che il premier Giuseppe Conte vorrebbe licenziare stasera. Scompare per ora qualsiasi misura legata allo stop alle feste private. «Ma come possiamo mandare le forze di polizia a casa delle persone?», si chiedeva oggi un ministro. Una parte del governo è contraria, alla fine ci dovrebbe essere solo una «forte raccomandazione» a limitare i party nelle abitazioni, a fare in modo che ad eventuali riunioni possano partecipare al massimo sei persone. E in ogni caso «se si ricevono persone non conviventi anche in casa bisogna usare la mascherina», la raccomandazione del premier Conte che esclude lockdown ... Leggi su iltempo (Di lunedì 12 ottobre 2020)in confusione totale sulDcpm emisure di contrasto al coronavirus che il premier Giuseppevorrebbe licenziare stasera. Scompare per ora qualsiasi misura legata allo stop alle. «Ma come possiamo mandare le forze di polizia a casa delle persone?», si chiedeva oggi un ministro. Una parte delè contraria, alla fine ci dovrebbe essere solo una «forte raccomandazione» a limitare i party nelle abitazioni, a fare in modo che ad eventuali riunioni possano partecipare al massimo sei persone. E in ogni caso «se si ricevono persone non conviventi anche in casa bisogna usare la mascherina», la raccomandazione del premierche esclude lockdown ...

