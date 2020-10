Grande Fratello Vip, gruppi e litigi in casa: scoppia il caos nella notte (Di lunedì 12 ottobre 2020) . Durante la diretta di ieri è successo veramente di tutto, Elisabetta Gregoraci nel mirino dei social Grande Fratello Vip entra nel vivo: ieri nella casa Tommaso Zorzi ha deciso di prendere posizione e schierarsi contro il gruppo formato da Andrea, Enock, Elisabetta, … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 12 ottobre 2020) . Durante la diretta di ieri è successo veramente di tutto, Elisabetta Gregoraci nel mirino dei socialVip entra nel vivo: ieriTommaso Zorzi ha deciso di prendere posizione e schierarsi contro il gruppo formato da Andrea, Enock, Elisabetta, … L'articolo proviene da YesLife.it.

GrandeFratello : Il nuovo comunicato di Grande Fratello ha creato forti tensioni in Casa...?? #GFVIP - IlContiAndrea : Ma è uno scherzo? “La quinta edizione del #GFVip che si sarebbe dovuta concludere lunedì 2 dicembre si allunga di… - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - curadisplendere : RT @duecuoriallora: Stefania:”Sei un personaggio temuto. Viviti questo grande fratello per cazzi tuoi.” Tommaso: “Per me domani sera chiun… - lisameyerildra1 : Non guardo mai il grande fratello in tv ma lo seguo su Twitter perché è decisamente più divertente -