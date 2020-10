Genoa, gioia Marchetti: "Sono guarito dal covid, rispettate le regole" (Di lunedì 12 ottobre 2020) GENOVA - Buone notizie in casa Genoa : Federico Marchetti non è più positivo al covid-19 . 'Finalmente negativo. Questa parola a cui da sempre ho attribuito un brutto significato oggi è la più bella ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 12 ottobre 2020) GENOVA - Buone notizie in casa: Federiconon è più positivo al-19 . 'Finalmente negativo. Questa parola a cui da sempre ho attribuito un brutto significato oggi è la più bella ...

sportli26181512 : #Genoa, gioia Marchetti: 'Sono guarito dal covid, rispettate le regole': Il portiere rossoblù esulta sui social: 'D… - FrankbMorgan : @ImolaOggi Addesso Taranto, doppo Gioia Tauro, e a continuare cosi....Ravenna. ... Venezia. ... Bari. ... Cagliari… - mnemocs : RT @SimoneAvsim: Nessun nuovo caso positivo nel gruppo squadra del Napoli a distanza di 7 giorni dalla mancata partenza per Torino. Ora pos… - MC21868 : RT @SimoneAvsim: Nessun nuovo caso positivo nel gruppo squadra del Napoli a distanza di 7 giorni dalla mancata partenza per Torino. Ora pos… - ema_sct : RT @SimoneAvsim: Nessun nuovo caso positivo nel gruppo squadra del Napoli a distanza di 7 giorni dalla mancata partenza per Torino. Ora pos… -