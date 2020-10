Gabriel Garko perde le staffe in diretta, poi l’annuncio: “Non mi vedrete più in tv…” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Gabriel Garko si arrabbia a Live Non è la D’Urso L’ospite più atteso del nuovo appuntamento di Live Non è la D’Urso era senza ombra di dubbio Gabriel Garko. Dopo il mezzo coming out al GF Vip 5 e l’intervista a Verissimo, l’attore torinese ha deciso di affrontare le temutissime cinque sfere. Dopo aver avuto un confronto amichevole con la padrona di casa Barbara D’Urso, mostrandosi più rilassato e sereno, è partito il confronto con dei giornalisti e vip. La prima sfera, di colore rosso, è stata Platinette. Ad irritare molto il modello piemontese è stata l’accusa di aver organizzato il suo coming out solo per riemergere sul piccolo schermo. Mauro Coruzzi gli ha fatto presente che quella dell’11 ottobre era la sua terza ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 12 ottobre 2020)si arrabbia a Live Non è la D’Urso L’ospite più atteso del nuovo appuntamento di Live Non è la D’Urso era senza ombra di dubbio. Dopo il mezzo coming out al GF Vip 5 e l’intervista a Verissimo, l’attore torinese ha deciso di affrontare le temutissime cinque sfere. Dopo aver avuto un confronto amichevole con la padrona di casa Barbara D’Urso, mostrandosi più rilassato e sereno, è partito il confronto con dei giornalisti e vip. La prima sfera, di colore rosso, è stata Platinette. Ad irritare molto il modello piemontese è stata l’accusa di aver organizzato il suo coming out solo per riemergere sul piccolo schermo. Mauro Coruzzi gli ha fatto presente che quella dell’11 ottobre era la sua terza ...

