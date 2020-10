Eloisa Fontes | trovata in una favelas top model scomparsa | FOTO (Di lunedì 12 ottobre 2020) La bellissima Eloisa Fontes era una quotatissima super modella. Qualcosa però ha sconvolto la sua vita fino a questo punto. Si chiama Eloisa Fontes e fino al 2019 era famosa per essere una ricercata top model. Fino a quando lei stessa non ha fatto perdere le proprie tracce, di sua spontanea volontà. Dopo un anno … L'articolo Eloisa Fontes trovata in una favelas top model scomparsa FOTO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 12 ottobre 2020) La bellissimaera una quotatissima superla. Qualcosa però ha sconvolto la sua vita fino a questo punto. Si chiamae fino al 2019 era famosa per essere una ricercata top. Fino a quando lei stessa non ha fatto perdere le proprie tracce, di sua spontanea volontà. Dopo un anno … L'articoloin unatopè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Eloisa Fontes, la modella scomparsa un anno fa a New York ritrovata in favela in Brasile - Rada00563645 : RT @SkyTG24: Eloisa Fontes, la modella scomparsa un anno fa a New York ritrovata in favela in Brasile - SkyTG24 : Eloisa Fontes, la modella scomparsa un anno fa a New York ritrovata in favela in Brasile - ilgiornale : Eloisa Fontes, modella di 26 anni, era scomparsa da New York un anno fa. Ritrovata semi nuda in una favela a Rio.… - a70199617 : RT @_DAGOSPIA_: RITROVATA LA MODELLA ELOISA FONTES SPARITA DA NEW YORK UN ANNO FA: ERA IN UNA FAVELA DI RIO! -

Ultime Notizie dalla rete : Eloisa Fontes La storia di Eloisa Pinto Fontes, la modella D&G scomparsa un anno fa a New York e ritrovata in una favela NewNotizie La giovane aveva fatto perdere le sue tracce più di 12 mesi fa

La modella Eloisa Fontes è stata ritrovata in Brasile in forte stato confusionale dopo che per un anno nessuno aveva più avuto sue notizie.

Modella brasiliana scomparsa, ritrovata in stato confusionale nelle favelas di Rio

La modella brasiliana Eloisa Pinto Fontes è stata trovata vagare per le strade della baraccopoli di Rio un anno dopo la sua scomparsa.

La modella Eloisa Fontes è stata ritrovata in Brasile in forte stato confusionale dopo che per un anno nessuno aveva più avuto sue notizie.La modella brasiliana Eloisa Pinto Fontes è stata trovata vagare per le strade della baraccopoli di Rio un anno dopo la sua scomparsa.