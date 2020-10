Dpcm Ottobre, il web si scatena. Conte protagonista, i meme più divertenti (Di lunedì 12 ottobre 2020) "'Lockdown', stagione 2. Una serie originale Netflix". La risalita dei contagi, repentina negli ultimi giorni, ha messo in allerta il governo: il nuovo Dpcm con le misure di contrasto alla ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020) "'Lockdown', stagione 2. Una serie originale Netflix". La risalita dei contagi, repentina negli ultimi giorni, ha messo in allerta il governo: il nuovocon le misure di contrasto alla ...

CorSport : #Dpcm ottobre, la lista completa degli #sport amatoriali che saranno vietati - Corriere : Il ministro Speranza: «Propongo di vietare tutte le feste, il 75% dei contagi da parent... - Corriere : ?? Cosa cambia dal 7 ottobre - giancarlogigli2 : RT @rosadineve: Imbecilli non avete idea di cosa sia davvero una dittatura ! Provate a vivere in Venezuela, soprattutto in tempo di Covid,… - putino : a) NON esiste alcun DPCM datato 10 ottobre (probabilmente ne sarà emesso uno questa sera) b) Nel testo è indicato c… -