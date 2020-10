Covid, mai così tanti morti da giugno. E sui contagi pesa l'effetto week-end (Di lunedì 12 ottobre 2020) In calo i nuovi contagi da Covid in Italia, ma pesa sempre l'effetto weekend, con i pochi tamponi effettuati. Sono 4.619 i nuovi positivi oggi (ieri 5.456), con 85.442 tamponi, quasi 40mila meno di ieri. Impennata del numero di decessi: 39 oggi contro i 26 di ieri, il massimo dal 20 giugno scorso. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Sono 4.619 i nuovi casi di Coronavirus fatti registrare in Italia nelle ultime 24 ore, 837 in meno di quelli fatti registrare ieri. Una diminuzione, dovuta in parte anche alla diminuzione dei tamponi effettuati, che ieri erano 104.658, mentre oggi 85.442. E' quanto emerge dal quotidiano bollettino sull'emergenza Covid-19, pubblicato dal ministero della Salute. Ad oggi sono ... Leggi su iltempo (Di lunedì 12 ottobre 2020) In calo i nuovidain Italia, masempre l'end, con i pochi tamponi effettuati. Sono 4.619 i nuovi positivi oggi (ieri 5.456), con 85.442 tamponi, quasi 40mila meno di ieri. Impennata del numero di decessi: 39 oggi contro i 26 di ieri, il massimo dal 20scorso. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Sono 4.619 i nuovi casi di Coronavirus fatti registrare in Italia nelle ultime 24 ore, 837 in meno di quelli fatti registrare ieri. Una diminuzione, dovuta in parte anche alla diminuzione dei tamponi effettuati, che ieri erano 104.658, mentre oggi 85.442. E' quanto emerge dal quotidiano bollettino sull'emergenza-19, pubblicato dal ministero della Salute. Ad oggi sono ...

