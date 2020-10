Coronavirus Roma, mamma positiva organizza due feste per il figlio: in 60 in quarantena (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ha organizzato due feste di compleanno (con 30 invitati ciascuna) per gli otto anni del figlio, nonostante avesse tosse e febbre, chiari sintomi del Covid-19. Sessanta persone, riporta il Messaggero, sono così finite in isolamento domiciliare a Ladispoli quando, il giorno dopo, la donna si è presentata alla Asl 4 di Roma e ha eseguito il tampone. L'azienda sanitaria, una volta accertato che la donna era positiva, ha infatti dovuto avviare il tracciamento dei contatti e avvisare tutti i partecipanti dell'obbligo di restare in quarantena fino all'esito del tampone. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 12 ottobre 2020) Hato duedi compleanno (con 30 invitati ciascuna) per gli otto anni del, nonostante avesse tosse e febbre, chiari sintomi del Covid-19. Sessanta persone, riporta il Messaggero, sono così finite in isolamento domiciliare a Ladispoli quando, il giorno dopo, la donna si è presentata alla Asl 4 die ha eseguito il tampone. L'azienda sanitaria, una volta accertato che la donna era, ha infatti dovuto avviare il tracciamento dei contatti e avvisare tutti i partecipanti dell'obbligo di restare infino all'esito del tampone.

