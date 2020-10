Leggi su dire

(Di lunedì 12 ottobre 2020) BARI – Solo uno dei venti tra medici e infermieri dell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari è risultato positivo al coronavirus dopo l’attività di screening avviata dall’azienda ospedaliero-universitaria Policlinico in seguito alla festa privata organizzata nel reparto. Medici e infermieri sono stati individuati dalla control room sulla base del tracciamento dei contatti stretti. Prosegue da parte della direzione sanitaria l’attivita’ di contact tracing. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Coronavirus, a Bari un positivo tra i sanitari dopo festa in reparto Tossicologo: “Gravi effetti quando pandemia da Covid si somma a quella da dipendenze” Asl Brindisi: “Trattare tutti i pazienti con epatite C senza distinzioni di età o altri fattori” Pentassuglia nuovo assessore all’Agricoltura della Regione Puglia Morto il barista 38enne rapinato a Foggia lo scorso 17 settembre Nave Rhapsody attracca al porto di Bari con 805 migranti a bordo