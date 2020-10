Chiara Ferragni svela il suo segreto più dolce: ‘è una bimba’ (Di lunedì 12 ottobre 2020) Qualche giorno fa l’annuncio che la famiglia si sarebbe allargata e il piccolo Leone che teneva in mano un’ecografia a testimonianza della futura nuova nascita. Ora Chiara Ferragni lascia di nuovo la scena al figlio, a questo punto maggiore, per rendere noto il sesso del nuovo arrivato. Tutti e tre distesi insieme, appunto Chiara Ferragni, Fedez e in mezzo Leone che ribadisce che nel pancino della mamma c’è una bimba. Chiara Ferragni e Fedez: ‘La famiglia si allarga’. L’influencer è incinta Usano un video proposto anche su Twitter per farlo sapere, ma non c’è da stupirsi visto che sono la famiglia più social d’Italia. Ed è un momento felice per Chiara Ferragni che ... Leggi su tvzap.kataweb (Di lunedì 12 ottobre 2020) Qualche giorno fa l’annuncio che la famiglia si sarebbe allargata e il piccolo Leone che teneva in mano un’ecografia a testimonianza della futura nuova nascita. Oralascia di nuovo la scena al figlio, a questo punto maggiore, per rendere noto il sesso del nuovo arrivato. Tutti e tre distesi insieme, appunto, Fedez e in mezzo Leone che ribadisce che nel pancino della mamma c’è una bimba.e Fedez: ‘La famiglia si allarga’. L’influencer è incinta Usano un video proposto anche su Twitter per farlo sapere, ma non c’è da stupirsi visto che sono la famiglia più social d’Italia. Ed è un momento felice perche ...

