Carolina Morace fa coming out: svelata la sua fidanzata (Di lunedì 12 ottobre 2020) Carolina Morace fa coming out. L'ex calciatrice ne ha parlato in occasione dell'uscita del suo libro "Fuori dagli schemi". Un calcio che secondo la donna è piena di pregiudizi Una… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

