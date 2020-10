Calciomercato Inter, occhi puntati su Izzo: pronto lo scambio con Vecino (Di lunedì 12 ottobre 2020) L’Inter monitora il centrale difensivo granata Armando Izzo autore, da un paio di stagioni, di prestazioni grandiose sotto la Mole. Il napoletano dopo una vita passata in provincia sembra ormai pronto al grande salto in una squadra top e i nerazzurri sono decisi ad offrirgli una grande chance. Conte ne sarebbe entusiasta e ora tocca … L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 12 ottobre 2020) L’monitora il centrale difensivo granata Armandoautore, da un paio di stagioni, di prestazioni grandiose sotto la Mole. Il napoletano dopo una vita passata in provincia sembra ormaial grande salto in una squadra top e i nerazzurri sono decisi ad offrirgli una grande chance. Conte ne sarebbe entusiasta e ora tocca … L'articolo

Inter : ?? | ANNUNCIO Matteo @DarmianOfficial è un nuovo giocatore dell'Inter: il comunicato ?? - DiMarzio : Il @acmilan spinge per #Rudiger, l’@inter rivuole #Moses in prestito, entrambi dal @ChelseaFC #calciomercato @SkySport - DiMarzio : Nella stessa squadra gioca l'ex #Inter #Banega - sportli26181512 : Inter-Milan, derby per un centrocampista: Derby non solo in campo, ma anche sul mercato: secondo Tuttosport,...… - cmdotcom : #Inter, retroscena #Young: aveva mal di gola già sabato, rimandato a casa dopo il tampone -