Brooklyn Beckham e Nicola Peltz | le prime indiscrezioni sul matrimonio più atteso del 2021

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Sarà un matrimonio da star quello di Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, o almeno è così che le prime indiscrezioni sul grande giorno del primogenito di David e Victoria lasciano intendere, nonostante manchino ancora diversi mesi. Stando al The Sun, che per primo ha carpito le intenzioni della coppia, la cerimonia dovrebbe tenersi in estate, in due step, alla maniera dei vip, ma a differenza di molte altre celeb i Beckham sarebbero intenzionati a fare le cose in grande, e in due Paesi diversi, un po’ come Priyanka Chopra e Nick Jonas.