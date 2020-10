Bologna, altro infortunio: anche Skov Olsen va ko (Di lunedì 12 ottobre 2020) Bologna - Piove sul bagnato in casa di un Bologna già alle prese con la conta degli infortunati. Alla lista di Sinisa Mihajlovic, che già vede i nomi pesanti di Andrea Poli , Mitchell Dijks e Gary ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 12 ottobre 2020)- Piove sul bagnato in casa di ungià alle prese con la conta degli infortunati. Alla lista di Sinisa Mihajlovic, che già vede i nomi pesanti di Andrea Poli , Mitchell Dijks e Gary ...

sportli26181512 : #Bologna, altro infortunio: anche Skov Olsen va ko: Dopo Poli, Medel e Dijks Mihajlovic perde l'attaccante, che in… - chiickpii : Stanotte ho sognato che band prefe suonava a Bologna e io mi organizzavo tutta per andarci per poi ricordarmi che o… - siamosologente : @tumuovilmondo io l'anno scorso ho lasciato la stanza a bologna a settembre. il mio contratto scadeva l'11 e il tip… - xmengonsvoice : La voglia di andare a fare un altro weekend a Bologna è così tanta che non potete capire ???? - TristeGufo : @el__cantero Tra l'altro, ora che questo tweet mi ha fatto ravanare nella memoria, la stessa giornata Marronaro del… -