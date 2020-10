Ascolti TV 11 ottobre | risalita bomba per Live Non è la d’Urso | Carmelita al 16% di share

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 12 ottobre 2020)TV 112020. Ieri sera la nuova puntata diNon è la d’Urso, si è dovuta scontrare con un vero pezzo da novanta: la partita di calcio su Rai1. Per merito di confessioni choc e ospitisi è portata a casa un risultato tutto in salita. Ecco i dati auditel... L'articoloTV 11perNon è la d’Urso,al 16% diproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.