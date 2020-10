Alto numero di deputati in isolamento nella settimana cruciale per Recovery Fund e Nadef (Di lunedì 12 ottobre 2020) Oggi la fiducia sul dl agosto, ma si corre ai ripari per evitare la mancanza di numero legale a causa del Covid Leggi su tg.la7 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Oggi la fiducia sul dl agosto, ma si corre ai ripari per evitare la mancanza dilegale a causa del Covid

pastaalpestoo : RT @Nicknameless_: Ormai vi sto rendendo partecipi (sì l'avevo già postato ma in alto si vedeva il suo numero) - IWantToHugHazza : RT @Nicknameless_: Ormai vi sto rendendo partecipi (sì l'avevo già postato ma in alto si vedeva il suo numero) - bb91687509 : RT @LucaGattuso: Considerazioni (11) oggi abbiamo superato il numero di 80.000 pazienti attualmente positivi (siamo a 82.764). Un numero co… - silvestrigreg : Il giornale #Libero continua a sparare sui casi di covid a sud. Non so che dati ha questo giornale o il suo è solo… - BeatriceBella16 : RT @Nicknameless_: Ormai vi sto rendendo partecipi (sì l'avevo già postato ma in alto si vedeva il suo numero) -

Ultime Notizie dalla rete : Alto numero Alto numero di deputati in isolamento nella settimana cruciale per Recovery Fund e Nadef TG La7 Covid, 212 nuovi positivi in Puglia: 7 sono nel Salento

Aumenta il numero di decessi per Covid in Puglia, con 6 casi registrati nelle ultime ore, il numero più alto degli ultimi mesi. I decessi sono avvenuti nelle province di Bari (2), Foggia (3) e Taranto ...

Coronavirus - 186 nuovi casi e due decessi, i numeri della Liguria

Un alto numero di casi se si considera il numero di tamponi, che sono meno della metà di quelli processati nella giornata di sabato. La guardia continua a rimanere alta, soprattutto a Genova e nei ...

Aumenta il numero di decessi per Covid in Puglia, con 6 casi registrati nelle ultime ore, il numero più alto degli ultimi mesi. I decessi sono avvenuti nelle province di Bari (2), Foggia (3) e Taranto ...Un alto numero di casi se si considera il numero di tamponi, che sono meno della metà di quelli processati nella giornata di sabato. La guardia continua a rimanere alta, soprattutto a Genova e nei ...