Temptation Island: Alberto e Nunzia da censura? (Di domenica 11 ottobre 2020) Nell'ultima puntata di Temptation Island abbiamo assistito ad una vicinanza "fisica" tra Alberto e la single Nunzia. Le cose, però, potrebbero ancora peggiorare mercoledì prossimo… Nella quarta puntata di Temptation Island le cose non son migliorate per Speranza che, al falò delle fidanzate, ha visto dei video in cui il fidanzato è davvero vicino alla single Nunzia, e non solo in senso mentale. I due, infatti, hanno trascorso molto

