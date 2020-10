Pallanuoto | Barelli | “Con attuali norme difficile svolgere tornei regolarmente”

(Di domenica 11 ottobre 2020) Nella mattinata di sabato 10 ottobre 2020 la Federazione Italiana Nuoto ha tenuto due riunioni in call conferenze con tutti i presidenti delle società di Serie A1 e A2 maschili di. Tema di giornata le possibili soluzioni che consentano lo svolgimento dei, naturalmente salvaguardando la salute di tutti. “Con lee lo sviluppo dell’epidemia sarà moltoche i campionati a squadre possano svolgersi regolarmente” ha sottolineato il presidente Paolo, “noi stiamo cercando le migliori soluzioni possibili, condividendo opinioni, simulazioni e ipotetici format con società, parti coinvolte e organi preposti. Potrebbe non bastare, ma abbiamo l’obbligo etico ed istituzionale di assicurare ...

sportface2016 : #pallanuoto, le parole di Paolo #Barelli sulle ipotesi circa lo svolgimento dei campionati di Serie A1 e A2 - LiguriaNotizie : Pallanuoto, Barelli: Campionati sempre più a rischio - LiguriaNotizie : Pallanuoto, Barelli: Campionati sempre più a rischio - sarcobelli : Barelli lancia Viterbo come centro federale e frena sui campionati di pallanuoto - Nuotomania : Questionedistile - #Senzacategoria #Barelli #Centrifederali #fin Barelli lancia Viterbo come centro federale e fren… -

Ultime Notizie dalla rete : Pallanuoto Barelli

Nella mattinata di sabato 10 ottobre 2020 la Federazione Italiana Nuoto ha tenuto due riunioni in call conferenze con tutti i presidenti delle società di Serie A1 e A2 maschili di pallanuoto ... il ...''Siamo ad un punto morto. La bozza di riforma è ferma da mesi ma basterebbe poco per risolvere questa situazione. Questa è una legge che non aiuta lo sport, è una riforma contro lo sport se su 45 Fed ...