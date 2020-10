Palermo-Avellino | crash di Eleven Sports | la piattaforma va in tilt | secondo tempo da incubo per i tifosi

Leggi su mediagol

(Di domenica 11 ottobre 2020) La stagione deidelè iniziata a dir poco in salita.I rosanero di Roberto Boscaglia si sono approcciati alla nuova stagione subendo ben due sconfitte per 2-0 (Teramo e) e un pari a reti bianche in casa della Ternana. Nell'ultimo periodo un altro deficit per i supporters rosanero è stato senza dubbio il divieto di frequentare gli stadi a causa dell'emergenza Coronavirus, un qualcosa che pesa notevolmente. Le iniziali défaillance delsono state però complicate dal servizio offerto dache ha acquisito i diritti della Serie C. Dall'inizio della stagione gli utenti hanno rilevato delle problematiche in merito alla visione dei contenuti, questo pomeriggio il disagio è stato massimo. ...