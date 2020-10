Pagelle Gara F1 GP Eifel Germania 2020 | Hamilton trionfa ancora | Leclerc salva il “salvabile”

Leggi su sportface

(Di domenica 11 ottobre 2020) Al Gran Premio dell’si è scritta la storia. Lewisper la 91esima vittoria in carriera ed eguaglia Michael Schumacher nella classifica all-time. In unaricca di insidie, il britannico trova anche un pizzico di fortuna di fronte al problema al motore del pole-man, nonché compagno di squadra, Valtteri Bottas. Dietro a Lewis c’è il solito Max Verstappen, autore del giro più veloce proprio nell’ultima tornata mentre Charlesil “bile” con un settimo posto importante per la classifica punti. LEDEL GRAN PREMIO DELL’LEWISVOTO 9(1): Sono 91 in carriera, proprio a casa di Schumi. In ...