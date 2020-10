Ostia Cassonetti in fiamme | fermato 42enne

Leggi su romadailynews

(Di domenica 11 ottobre 2020) CRONACA DI ROMA – Unromano senza fissa dimora è ritenuto responsabile dell’incendio di quattronelle vie limitrofe al centralissimo Lungomare Paolo Toscanelli. I Carabinieri della Compagnia di Romahanno eseguito il fermo di indiziato di delitto nei confronti di unromano, senza fissa dimora, ritenuto responsabile di aver appiccato il fuoco, nella nottata del 2 ottobre scorso, a quattroper la raccolta dei rifiuti, posizionati nelle vie limitrofe al centralissimo Lungomare Paolo Toscanelli. Dalla visione delle telecamere, i Carabinieri sono riusciti a risalire all’uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine, ricostruendo la sequenza degli incendi avvenuti, in rapida successione, in via della Pineta di ...