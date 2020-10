L’Allieva 3: perché stasera non va in onda e quando torna in tv (Di domenica 11 ottobre 2020) Settimana di riposo per L’Allieva 3. La fiction con protagonisti Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale, Antonia Liskova e Sergio Assisi non andrà in onda domenica 11 ottobre 2020. La Rai ha messo in stand by la serie per lasciare spazio al calcio. Al posto di Alice e CC la rete trasmetterà la partita Polonia-Italia valida per … L'articolo L’Allieva 3: perché stasera non va in onda e quando torna in tv proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di domenica 11 ottobre 2020) Settimana di riposo per L’Allieva 3. La fiction con protagonisti Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale, Antonia Liskova e Sergio Assisi non andrà indomenica 11 ottobre 2020. La Rai ha messo in stand by la serie per lasciare spazio al calcio. Al posto di Alice e CC la rete trasmetterà la partita Polonia-Italia valida per … L'articolo L’Allieva 3: perchénon va inin tv proviene da Gossip e Tv.

Vtwenty4 : MA CHE PALLE, STASERA NON C'È L'ALLIEVA PERCHÉ GIOCA LA NAZIONALE ITALIANA DI MERDA - shesthecavalry : in che senso questa sera non va in onda l'Allieva perché c'è una partita adesso mi metto ad urlare - melo_drammatico : RT @fallingptn: stasera triste perché non c’è l’allieva - ituoiparticolar : RT @fallingptn: stasera triste perché non c’è l’allieva - fallingptn : stasera triste perché non c’è l’allieva -