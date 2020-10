Jason Blum, su Welcome to the Blumhouse: "Nei momenti bui l'horror è fonte di conforto" (Di domenica 11 ottobre 2020) Mentre leggo sembra di avere in mano un libro, o di guardare un film, una serie, o ascoltare un podcast. In altre parole non sembra una sceneggiatura. Quando invece sei perfettamente consapevole di ... Leggi su movieplayer (Di domenica 11 ottobre 2020) Mentre leggo sembra di avere in mano un libro, o di guardare un film, una serie, o ascoltare un podcast. In altre parole non sembra una sceneggiatura. Quando invece sei perfettamente consapevole di ...

Jason Blum ha condiviso su Twitter un "terrificante" video in cui Mike Pence e l'ormai famosa mosca del dibattito presidenziale entrano nel mondo di The Ring. Jason Blum si è ispirato al film The Ring ...

Amazon Prime Video presenta per il mese di ottobre Savage X Fenty Show Vol. 2, fashion show dell'icona pop Rihanna, The Walking Dead: World Beyond sulla prima generazione zombie e la seconda stagione ...

