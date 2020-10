“Io ero l’amante”, Maria De Filippi svela un retroscena sull’ex moglie di Maurizio Costanzo (Di domenica 11 ottobre 2020) Maria De Filippi ospite di Mara Venier, si è raccontata a 360°. Dal rapporto con i genitori, alla malattia di suo padre, il suo ruolo nei confronti dei talenti da lei creati e le prime battute della storia d’amore con Maurizio Costanzo, nata quando lui era ancora sposato con Marta Flavi. Maria De Filippi, il... L'articolo “Io ero l’amante”, Maria De Filippi svela un retroscena sull’ex moglie di Maurizio Costanzo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 11 ottobre 2020)Deospite di Mara Venier, si è raccontata a 360°. Dal rapporto con i genitori, alla malattia di suo padre, il suo ruolo nei confronti dei talenti da lei creati e le prime battute della storia d’amore con, nata quando lui era ancora sposato con Marta Flavi.De, il... L'articolo “Io ero l’amante”,Deunsull’exdiproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

